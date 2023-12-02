05:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Лесной департамент напомнил правила заготовки ёлок
Лесная охрана в преддверии новогодних праздников увеличила количество патрулей.
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Сотрудники лесного департамента Кузбасса напоминают, что ёлки могут рубить и заготавливать только предприниматели. Для права продавать деревья на ёлочных базарах они участвуют в аукционах.
«Заготовка разрешена только на тех участках, где лес не должен расти — под линиями электропередачи, вдоль дорог и на других участках, где облесение не предусмотрено», — поясняют специалисты ведомства.
Также перед Новым годом лесная охрана увеличила количество патрулей. В прошлом году она провела 715 рейдов и выявила шесть случаев незаконной рубки в Беловском, Кемеровском, Кузедеевском и Промышленновском лесничествах. Там срубили 21 дерево и нанесли 146 тыс. рублей ущерба лесному фонду. Одного нарушителя привлекли к административной ответственности.