05:35 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове на две недели перенесли открытие катка у Московской площади
Всему виной погода.
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Как сообщает NGS42.RU, в Кемерове перенесли на две недели открытие большого катка у Московской площади. Пресс-служба компании «УГМК-Застройщик» объяснила перенос на 15 декабря плюсовой погодой. Накануне в Кузбассе в первый день зимы шёл дождь.
Мы писали, что 1 декабря рядом с рекой Томь должен был открыться самый большой в регионе каток площадью 5 тыс. кв. м. На нём смогут кататься одновременно более тысячи человек.
Город активно готовится к Новому году. В конце месяца около восточной трибуны стадиона «Химик» в Кемерове все-таки начали заливать каток площадью 3 тыс. кв. м.