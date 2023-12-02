07:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Выходные с температурой −3…-5 ожидают жителей Иркутска 2−3 декабря
Погода на выходные
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Декабрь в Иркутской области начался с небольшого потепления. Еще 1 числа зимний мороз сменился щадящей погодой, но впереди сибиряков ждут суббота и воскресенье. Синоптики сообщают, что погода на выходные
Погода на выходные
— 2 декабря по области ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. В южных районах без существенных осадков. Ветер северо-западный, юго-западный с порывами до 13 м/с. Температура −1…-6, при облачной погоде −11…-16, а в Катангском районе столбики термометров опустятся до −25 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
А вот в Иркутске 2 декабря будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4−9 м/с. Столбики термометров покажут всего −3…-5 градусов.
Для тех, кто решил выбраться за город 3 декабря, стоит одеваться теплее, погода в этот день будет снежной. Снегопад начнется ночью, но днем не закончится. Кроме того, синоптики прогнозируют порывы ветра до 14 м/с и метели. Температура ночью −9…-14, а при прояснении столбики термометров опустятся до −24. В западных и южных районах днем будет −3…-8, местами −13…-18 градусов, а на севере Катангского района ночью температура упадет до −37. Дем там ожидается −26…-31.
Погода на выходные