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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Выходные с температурой −3…-5 ожидают жителей Иркутска 2−3 декабря

Погода на выходные 2—3 декабря в Иркутске будет с небольшим потеплением.

Сейчас в Аннаполисе: +8° 0 м/с 100% 763 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Декабрь в Иркутской области начался с небольшого потепления. Еще 1 числа зимний мороз сменился щадящей погодой, но впереди сибиряков ждут суббота и воскресенье. Синоптики сообщают, что погода на выходные 2—3 декабря в Иркутске порадует тех, кто любит прогулки на свежем воздухе.

Погода на выходные 2—3 декабря в Иркутске

— 2 декабря по области ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. В южных районах без существенных осадков. Ветер северо-западный, юго-западный с порывами до 13 м/с. Температура −1…-6, при облачной погоде −11…-16, а в Катангском районе столбики термометров опустятся до −25 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот в Иркутске 2 декабря будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4−9 м/с. Столбики термометров покажут всего −3…-5 градусов.

Для тех, кто решил выбраться за город 3 декабря, стоит одеваться теплее, погода в этот день будет снежной. Снегопад начнется ночью, но днем не закончится. Кроме того, синоптики прогнозируют порывы ветра до 14 м/с и метели. Температура ночью −9…-14, а при прояснении столбики термометров опустятся до −24. В западных и южных районах днем будет −3…-8, местами −13…-18 градусов, а на севере Катангского района ночью температура упадет до −37. Дем там ожидается −26…-31.

Но до Иркутска морозы из Катангского района не доберутся. Утром в областной столице ожидается −11, а днем до −3 градусов. Кроме того, будет пасмурно и выпадет небольшой снег.

Погода на выходные 2—3 декабря в Иркутске прекрасно подойдет, чтобы провести время с близкими людьми на свежем воздухе, погулять по городу и выехать на природу, прихватив с собой, на всякий случай, теплые вещи и термос с горячим чаем.

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