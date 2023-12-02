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07:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Заработать миллион: Хабаровская молодежь узнала, как разбогатеть

Хабаровская молодежь узнала о главных направлениях бизнеса на креативной сессии.

Источник: Комсомольская правда

300 молодых человек приняли участие в креативной сессии «Развитие креативных индустрий в Хабаровском крае». Дискуссии, круглые столы и мастер-классы провели для тех, кто имеет собственный бизнес или планирует развиваться в сфере предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Креативная сессия призвана генерировать идеи и наметить точки стратегического развития молодежного бизнеса в крае. В ее рамках участники могли не только обменяться опытом, но и выстроить диалог с представителями власти.

— Мы уделяем отдельное внимание работе с молодыми бизнесменами. У нас есть цикл работы, включающий в себя вовлечение, обучение, финансовую поддержку и сопровождение старшими наставниками тех будущих предпринимателей. На наш взгляд в нынешних условиях особое внимание нужно уделять креативным индустриям, потому что это один из самых быстрорастущих секторов экономики. Уже есть предварительные договоренности, что для освещении всех этих событий будут привлекаться блогеры, — сообщил Денис Копышков, заместитель председателя комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.

Опытом с участниками поделились свыше 15 предпринимателей. Они рассказали, как заработать миллион, о продакшене и юморе в бизнесе, прокачке личного дела и многом другом.

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