07:09 (мск), источник: Комсомольская правда
«Во имя спасения людей»: первую операцию на животном провели в стенах главного медуниверситета Приморья
В ТГМУ во Владивостоке студенты и ординаторы впервые провели операцию на поросенке.
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В стенах Тихоокеанского государственного медицинского университета прошла новейшая образовательная практика. Студенты и ординаторы под присмотром кураторов из Владивостокской клинической больницы № 1 впервые провели хирургическую операцию на поросенке. Корреспондент «Комсомольской правды — Владивосток» посмотрел на весь процесс, а также выяснил, чем уникально это событие. Подробности — в материале.
Перед тем, как журналисты вошли в гибридную операционную, им выдали специальную одежду: халат, маску и шапочку. Все, как в настоящей больнице. Возле стола — студенты и ординаторы, которые наблюдают за работой анестезиолога, хирургов и медсестры, затем сами берут инструменты в руки, чтобы прооперировать своего «пациента» — поросенка. Естественно прежде чем приступить к практике, животному ввели наркоз.
Конечно, для обычного человека, который не имеет никакого отношения к медицине и тем более хирургии, зрелище не из приятных. Но учащиеся вуза совсем не подают признаков какого-либо отвращения или боязни.
«Мы находимся в настоящей операционной, где все обустроено как в стационаре. Сегодня проходит первая операция на животном в рамках учебного процесса. Мы долго к этому шли. Приобрести нужное оборудование и провести это мероприятие нам удалось благодаря программе “Приоритет 2030” и поддержке со стороны Минвостокразвития и Минобразования», — поделился ректор ТГМУ Валерий Шуматов.
По словам директора института симуляционных и аккредитационных технология ТГМУ Валерия Гнездилова, методика такого обучения не нова, ведь в СССР студенты практиковались на других, более мелких животных, но мир изменился, а вместе с ним — и отношение людей к братьям нашим меньшим.
«Подобные мероприятия требуют соблюдения различных законодательств: в области охраны животных, образования, товарооборота лекарств и других. Это разные нормативные акты, и состыковать их крайне сложно. Также нужны огромные материальные затраты на закупку оборудования, заключение контрактов, командировки специалистов и прочее. Все эти проблемы удается решить не всем учреждениям, но у нас получилось», — добавил Валерий Гнездилов.
Кстати, сама гибридная операционная открылась в ТГМУ два года назад, но по всем стандартам запустилась 1 декабря 2023.
Но почему же выбрали именно поросенка? Как отметил Валерий Гнездилов, это морально-этический вопрос. Есть виды животных, которых растят для специальных целей, к ним и относят поросята, также рассматривается вопрос о том, чтобы студенты могли практиковаться на ягнятах:
«Все проводится с соблюдением законодательства. С учетом гуманного отношения, в конце операционного дня животное подвергается мягкой эвтаназии, в противном случае если его оставить живым, оно попросту будет мучиться из-за большого количества вмешательств. Все это делается во имя спасения людей, чтобы студенты и специалисты улучшали свои навыки и не допускали смерти пациентов».
Директор института добавил, что в планах есть реализация еще одного проекта — открытие ветеринарной клиники на базе гибридной операционной.