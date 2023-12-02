Хабаровский ХК «Амур» обыграл минский «Динамо» с минимальным преимуществом

Встреча прошла 1 декабря на «Платинум Арене» в Хабаровске и завершилась результатом 2:1 в пользу хозяев. Счёт открыл форвард «Амура» Кирилл Капустин, который забросил шайбу в ворота соперника на первой минуте матча. Во втором периоде гол забил нападающий Кирилл Панюков — для «тигров» он стал последним в матче и принёс им победу.
Третий период вышел самым жёстким: минчане начали отыгрываться, а «Амур» перешёл в оборону. Во время игры между командами даже возникла потасовка, но с поля никого не удаляли. Единственный гол за период забил нападающий «Динамо» Роман Горбунов, но сравнять счёт противнику не удалось.
«Хорошая игра сегодня получилась с хорошим соперником. У гостей тоже не так много очков на балансе, обе команды сегодня играли от ножа. Нам эта победа была важна после двух поражений кряду. Хотелось хоть немного реабилитироваться перед нашими болельщиками и спасибо им за поддержку», — прокомментировал итоги встречи главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов.