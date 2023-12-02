09:58 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Налетай — покупай: в Кишиневе ярмарки с местными товарами ждут покупателей — адреса точек, которые должны знать горожане
В выходные
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мэрия Кишинева сообщает, что
Буюканы — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд», бульвар Штефан чел Маре ши Сфынт, 202.
Чеканы — бульвар Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. Петру Заднипру.
Рышкановка — бульвар Москова, 21, напротив ул. Матей Басараб, 6, и ул. Каля Орхеюлуй, 109/2.