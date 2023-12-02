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09:58 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Налетай — покупай: в Кишиневе ярмарки с местными товарами ждут покупателей — адреса точек, которые должны знать горожане

В выходные 2—3 декабря будут проведены в столице ярмарки с местными товарами.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что 2—3 декабря будут проведены новые ярмарки с местными товарами.

Буюканы — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд», бульвар Штефан чел Маре ши Сфынт, 202.

Чеканы — бульвар Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. Петру Заднипру.

Рышкановка — бульвар Москова, 21, напротив ул. Матей Басараб, 6, и ул. Каля Орхеюлуй, 109/2.

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