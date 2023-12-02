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12:44 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске ограничили движение возле Театра оперы и балета до 25 декабря

Об этом рассказали в администрации Красноярска.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКА

Автомобилистов города предупредили о том, что практически на месяц будет ограничен проезд возле Театра оперы и балета. Речь идет об участке на Бограда и Перенсона. Там уже запрещена остановку, стоянка и сужен проезд.

Временные ограничения продлятся до 25 декабря. Причиной стало то, что на этом участке идет строительство водопроводных сетей.

Ограничения следующие: на Бограда перекрыт участок от Перенсона до ресторана «Фон Барон»; на Перенсона сужена проезжая часть в районе перекрестка с Бограда, также запрещена парковка и остановка от Дубровинского до Бограда; не работает и платная стоянка в районе вышеуказанного ресторана.

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