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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Ростова на полгода ограничат движение транспорта

Рассказываем, где ограничат проезд в Ростове с декабря по июнь.

На проспекте Соколова в Ростове ограничат движение транспорта 6 декабря. Об этом говорится на сайте департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Проезд ограничат на участке от улицы Варфоломеева до проспекта Соколова, 92 — по правой полосе при движении в северном направлении.

Нововведение будет действовать во время строительства здания на проспекте Соколова, 88. Ограничение будет действовать до 6 июня.

Напомним, 2 декабря, с 8 до 19 часов, будет прекращен проезд на железнодорожном переезде в створе улиц Курганной и Мечникова. Запрет движения связан с обслуживанием переезда.

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