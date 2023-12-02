В Краснодарском крае стартовал горнолыжный сезон

«В этом году погода позволила открыть сезон катания раньше, чем планировалось. Инфраструктура уже полностью готова, снежного покрова тоже достаточно», — заявил министр курортов Кубани Михаил Зарицкий.
По информации администрации, на курорте «Красная Поляна» уже доступны «синие» и «красные» трассы в горной долине Цирк-2: Первый снег, Цирк-2, Аибга и Восточный Цирк-2. На «Розе Хутор» с 8 декабря будут доступны трассы с Розы Пик на высоте 2320 метров и до отметки 1600 метров.
Всего в этом году на курортах «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром» откроют 174 км трасс для лыжников и сноубордистов. У двух курортов в этом сезоне впервые появится общая зона катания. Во второй половине декабря начнет действовать единый ски-пасс.