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10:23 (мск), источник: Коммерсантъ

В Краснодарском крае стартовал горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон стартовал в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Первых отдыхающих принял курорт «Красная Поляна», через неделю начнет работу «Роза Хутор».

«В этом году погода позволила открыть сезон катания раньше, чем планировалось. Инфраструктура уже полностью готова, снежного покрова тоже достаточно», — заявил министр курортов Кубани Михаил Зарицкий.

По информации администрации, на курорте «Красная Поляна» уже доступны «синие» и «красные» трассы в горной долине Цирк-2: Первый снег, Цирк-2, Аибга и Восточный Цирк-2. На «Розе Хутор» с 8 декабря будут доступны трассы с Розы Пик на высоте 2320 метров и до отметки 1600 метров.

Всего в этом году на курортах «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром» откроют 174 км трасс для лыжников и сноубордистов. У двух курортов в этом сезоне впервые появится общая зона катания. Во второй половине декабря начнет действовать единый ски-пасс.

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