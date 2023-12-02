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10:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградским школьникам запретят пользоваться телефоном на уроках

В Госдуме приняли в первом чтении закон о запрете телефонов во время учебного процесса.

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении поправки в закон «Об образовании», которые коснутся запрета использования ученикам телефона в школе. Подобные изменения коснутся школ по всей стране, в том числе и в Волгограде. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на открытые данные Госдумы.

Депутаты уверены, что подобные коррективки в законе спасут детей от телефонной зависимости.

— Сегодня многие дети страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией, — заявил Вячеслав Володин.

Однако при этом родители могут не волноваться и связываться с детьми либо на переменах, либо после уроков. Во время учебного процесса связь будет доступна только в экстренных случаях и во время учебного процесса.

Во втором чтении депутаты Госдумы рассмотрят нововведения в начале декабря.

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