Главное
Спецоперация на Украине
10:30 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре сегодня прогнозируют метель и гололедицу

Водители, будьте внимательны!

Сейчас в Аннаполисе: +9° 0 м/с 93% 762 мм рт. ст. +8°

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 02.12.2023 местами в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, днем местами усиление западного ветра 15−18 м/с, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы».

Откажитесь, по возможности, от дальних поездок!

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ранее судимая девушка обокрала магазин в Красноярском районе
Сызранку ограбил сожитель родственницы, угрожая ножом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта