10:30 (мск), источник: НИА Самара
В Самаре сегодня прогнозируют метель и гололедицу
Водители, будьте внимательны!
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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 02.12.2023 местами в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, днем местами усиление западного ветра 15−18 м/с, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы».
Откажитесь, по возможности, от дальних поездок!