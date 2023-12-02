11:47 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Капсулы для сна и отдыха появились на вокзале Екатеринбурга
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга открыли капсульный отель, сообщает пресс-служба СвЖД.
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Две капсулы для сна и отдыха разместили рядом с залом повышенной комфортности. Капсулы оснащены всеми удобствами для краткосрочного отдыха. Внутри спальных ячеек — кожаный матрас и подушка, также имеется встроенное отделение для хранения багажа, USB-розетка.
Каждая капсула рассчитана на одного взрослого, но есть возможность размещения одного родителя с ребенком в возрасте до 6 лет.
Размещение в капсулах платное. В стоимость входит подушка, одеяло и одноразовое постельное бельё. Отдохнуть в комфортных капсулах можно в любое время суток, отмечает пресс-служба СвЖД.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что в Свердловской области начали испытывать два новых электропоезда ЭС104, которые являются аналогом «Ласточки». Они полностью собраны из российских комплектующих.
В пресс-службе СвЖД рассказали, что поезда уже прошли испытания на участке Екатеринбург — Нижний Тагил — Егоршино.