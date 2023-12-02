10:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе модернизируют службу крови
Накануне на ВДНХ специалисты обсудили вопросы производства препаратов крови.
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В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ кузбасский минздрав обозначил перспективы развития трансфузиологии. Так, одним из предложений было создание единой донорской базы Сибири, чтобы оперативно спасать жизни.
Также специалисты говорят о необходимости расширить отечественное производство лекарств, получаемых из плазмы крови. Их используют в лечении пациентов с гемофилией, аутоиммунными и другими заболеваниями. Добиться этого можно за счёт увеличения количества доноров и организации сбыта компонентов крови на фармацевтические предприятия.
По программе модернизации службы крови в Кузбассе заменят устаревшее лабораторное и технологическое оборудование. Сегодня подразделения Кузбасского центра крови в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске и Анжеро-Судженске ежегодно заготавливают более 33 тонн донорской крови. В регионе более 26 тыс. доноров (2% трудоспособного возраста).