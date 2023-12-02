11:51 (мск), источник: РИА Новости
Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде
Суд: Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.
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САМАРА, 2 дек — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, заявил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту.
«Признавал вину на допросе. Раскаивался», — сказал он, отвечая на вопросы адвоката Шарлота.
Шарлота обвиняют про трем уголовным делам, два из которых возбудили по статье «Реабилитация нацизма», третье — по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Поводом для них стали видеоролики, которые певец опубликовал в соцсети. Следствие ходатайствует о заключении Шарлота под стражу, защита настаивает на более мягкой мере пресечения.
В июне артист опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.
Двадцать второго ноября его задержали в петербургском аэропорту «Пулково», куда он прилетел из Армении. Позже стало известно, что Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, опубликовала ролик, в котором певец извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.