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11:38 (мск), источник: АиФ Уфа

ГИБДД Башкирии призывает не выезжать на трассы из-за непогоды

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов призвал автомобилистов не выезжать за пределы населенных пунктов.

Сейчас в Аннаполисе: +9° 0 м/с 93% 762 мм рт. ст. +8°

По всей республике наблюдается обильный снегопад, на открытых участках автодорог низовая метель. Ухудшение видимости, снежный накат, гололедица на проезжей части.

«В сложившейся обстановке прошу максимально быть внимательными при управлении транспортными средствами. Во избежание неприятностей на дороге, рекомендую не выезжать за пределы населенных пунктов», — написал Владимир Севастьянов.

При возникновении внештатных ситуаций вы можете звонить в дежурную часть ГИБДД РБ по тел.: 235−84−02, 233−27−31 или в дежурную часть полка ДПС по Уфе по тел.: 237−84−80, 237−02−02.

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