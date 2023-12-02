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12:03 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи открыли первый городской пляж после шторма

Центральный городской пляж «Маяк» в Сочи первым открыли после шторма.

СОЧИ, 2 дек — РИА Новости. Центральный пляж «Маяк», расположенный на Приморской набережной в Сочи, открыли после шторма и завершения уборочных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации пляжной территории.

Сочинские зимние пляжи закрыли с 27 ноября после сильного шторма, разрушившего часть инфраструктуры в прибрежных зонах. В пятницу власти курорта информировали, что открывать зимние пляжные территории будут поэтапно, первым стартует «Маяк», далее откроются 11 пляжей в Хостинском районе, а вот остальные — это 24 территории, станут доступны для отдыха только к середине декабря.

В субботу пляж «Маяк» открыт и уже доступен для отдыха, там стоят пуфы, качели, шторма нет.

«Мы открылись сегодня», — сказали агентству в администрации пляжа.

Кроме прочего, сегодня после продолжительных дождей, на курорте установилась ясная погода, температура воздуха с утра достигает 17 градусов тепла, осадков нет, город постепенно возвращается в привычный ритм жизни.

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