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12:12 (мск), источник: Ura.ru

Мэрия переведет родительские чаты Перми на платформу «Сферум»

В пермских родительских чатах школ и детских садов стали появляться сообщения о переводе на платформу «Сферум». Сотрудники образовательных организаций ссылаются на указ профильного городского департамента. В ведомстве эту информацию подтвердили.

«Рекомендация по использованию платформы “Сферум” касается лишь учебного процесса и чатов для общения с сотрудниками организаций, учениками и родителями. При этом образовательное учреждение при индивидуальном общении с родителями вправе дополнительно использовать любые средства связи, которые не нарушают законодательство РФ», — пояснили в департаменте образования Перми, передает «Коммерсант-Прикамье».

«Сферум» — это цифровая платформа, разработкой которой занимались «Ростелеком» и Mail.ru Group. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. С марта в стране на законодательном уровне запретили использовать информационные системы, принадлежащие иностранным лицам.

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