Мэрия переведет родительские чаты Перми на платформу «Сферум»

«Рекомендация по использованию платформы “Сферум” касается лишь учебного процесса и чатов для общения с сотрудниками организаций, учениками и родителями. При этом образовательное учреждение при индивидуальном общении с родителями вправе дополнительно использовать любые средства связи, которые не нарушают законодательство РФ», — пояснили в департаменте образования Перми, передает «Коммерсант-Прикамье».
«Сферум» — это цифровая платформа, разработкой которой занимались «Ростелеком» и Mail.ru Group. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. С марта в стране на законодательном уровне запретили использовать информационные системы, принадлежащие иностранным лицам.