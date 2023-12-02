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15:29 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В Ташкенте камеры начали фиксировать нарушение проезда по автобусной полосе

В отношении нарушителей будут применяться штрафы.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Ташкенте камеры на дорогах начали фиксировать нарушения, связанные с остановкой и передвижением автомобилей на полосах, предназначенных для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УБДД ГУВД столицы.

Отмечается, что в отношении нарушителей в установленном порядке будут применяться штрафы.

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