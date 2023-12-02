12:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Главный метеоролог Воронежской области рассказал о погоде в декабре
Ожидается снежная и морозная погода.
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Декабрь 2023 года в Воронежской области будет немного холоднее нормы. Ожидается, что среднемесячная температура составит −4,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже нормы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал главный метеоролог Воронежского гидрометцентра Александр Сушков в субботу, 2 декабря.
Что касается осадков, то нормой для декабря считается 48 мм. В последнем месяце 2023-го их может выпасть на 30% больше — около 63 мм.
— В целом погода в течение месяца будет морозной и снежной. Ночью температура будет составлять около −10 градусов, а днем около −3,5 градусов. Значительных перепадов и оттепели не ожидается, — рассказал Александр Сушков.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в выходные областной центр окажется во власти мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью может опуститься до −4 градусов, а в светлое время суток достигнуть +1 градуса.