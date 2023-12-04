На Нагорной улице построят новую школу по программе комплексного развития территорий

«Территория общей площадью 2,73 гектара расположена по адресу: улица Нагорная, владение 28/3. Здесь планируется построить общеобразовательную школу площадью 27 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в комплексное развитие площадки составит почти 3,5 миллиарда рублей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Сейчас участок используется неэффективно. После ввода в эксплуатацию новую школу смогут посещать более 1,3 тысячи учащихся, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. На участке также будут проведены все необходимые работы по озеленению и благоустройству.
В рамках программы комплексного развития территорий в столице создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.