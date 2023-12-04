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01:38 (мск), источник: MOS.Ru

На Нагорной улице построят новую школу по программе комплексного развития территорий

Неэффективно используемый участок в районе Котловка реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее решение опубликовано на сайте Правительства Москвы. Образовательное учреждение смогут посещать более 1,3 тысячи детей.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Территория общей площадью 2,73 гектара расположена по адресу: улица Нагорная, владение 28/3. Здесь планируется построить общеобразовательную школу площадью 27 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в комплексное развитие площадки составит почти 3,5 миллиарда рублей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас участок используется неэффективно. После ввода в эксплуатацию новую школу смогут посещать более 1,3 тысячи учащихся, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. На участке также будут проведены все необходимые работы по озеленению и благоустройству.

В рамках программы комплексного развития территорий в столице создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

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