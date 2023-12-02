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12:12 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Двух белорусских зубров доставили в Китай в подарок от Лукашенко

Беларусь передала Китаю пару зубров из Беловежской пущи.

Источник: Комсомольская правда

Пару белорусских зубров, которых подарил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе государственного визита в Китай, доставили в пекинский зоопарк. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ведомстве напомнили, что в момент государственного визита в КНР, который состоялся в начале 2023 года, президент Беларуси в качестве подарка передал сертификат на двух белорусских зубров. Сказано, что пара зубров из Беловежской пущи была доставлена в Китай, где их передали в зоопарк Пекина «Цинчуань».

Отмечается, что перед передачей животных Министерство природы, а также Национальное управление лесного хозяйства и степей Китая заключили соглашение. Его цель состоит охране переданных в КНР самца и самки европейского зубра. Со своей стороны, Китай пообещал обеспечить необходимый уход за зубрами, а также предоставлять информацию об условиях содержания, рационе питания и приплоде.

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