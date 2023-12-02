12:26 (мск), источник: НТА-Приволжье
Прощание с сенатором РФ Владимиром Лебедевым состоялось в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 2 декабря. НТА-Приволжье — Прощание с сенатором РФ Владимиром Лебедевым состоялось в Нижнем Новгороде.
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Как сообщает пресс-служба областного Законодательного собрания, 2 декабря простились с сенатором Совета Федерации ФС РФ от Нижегородской области Владимиром Лебедевым.
В Кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде провели заупокойную божественную литургию и чин отпевания, а затем была организована церемония прощания.
«Профессионал, талантливый руководитель, управленец, опытный политик российского масштаба, замечательный человек с высокой ответственностью за порученное дело, с активной жизненной позицией. Он эффективно работал в Совете Федерации, отстаивая интересы Нижегородской области. Он был полон сил, планов, идей. Нам его будет не хватать. Светлая ему память», — прокомментировал председатель ЗС НО Евгений Люлин.
Как сообщалось ранее, сенатор РФ от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался 30 ноября на 62-ом году жизни.
Он представлял регион в Совете Федерации ФС РФ с 2014 года. После выборов губернатора в сентябре 2023 года его полномочия были продлены.
СПРАВКА
Владимир Альбертович Лебедев родился 23 апреля 1962 года. В 1988 году закончил Горьковский политехнический институт им. Жданова по специальности «радиотехник», в 1996 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт, в 2003 году — Институт развития бизнеса (Нижний Новгород).
С 1997 по 1998 годы В. Лебедев занимал должности заместителя генерального директора, а затем директора по развитию ЗАО «ЛУКОЙЛ — Нижний Новгород». С 1998 по 2004 годы работал на управляющих должностях в ОАО «Нижновэнерго», ОАО «Кировэнерго». В 2004 году был назначен на должность первого заместителя председателя правительства Кировской области. С 2005 по 2007 годы — генеральный директор и председатель Совета директоров ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5». С 2007 по 2008 годы — генеральный директор ОАО «Южная Генерирующая Компания ТГК-8».
До 19 июля 2012 года занимал должности заместителя губернатора и заместителя председателя правительства Нижегородской области. 19 июля 2012 года указом председателя правительства Дмитрия Медведева назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии России. Также занимал должность официального представителя правительства РФ при рассмотрении законов палатами Федерального собрания.