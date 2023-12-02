13:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Новый год проведет в СИЗО: самарского певца Шарлота отправили под стражу
Сжегшего паспорт РФ певца Шарлота арестовали в Самаре.
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В субботу, 2 декабря 2023 года, в Самаре состоялся суд по избранию меры пресечения скандально известному певцу Шарлоту. Следственный комитет Самарской области ходатайствовал об аресте молодого человека, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и в реабилитации нацизма. На заседании в Кировском районом суде побывали корреспонденты «КП-Самара».
Фейки о смерти и сожженный паспорт РФ
Самарский певец Эдуард Шарлот стал известен на всю Россию из-за своих провокационных выходок. Сначала он пытался привлечь к себе внимание фейковыми сообщениями о своей смерти. В июне этого года Шарлот публично сжег свой российский паспорт. Позже Эдуард попросился в Киев, чем воспользовались пранкеры. Блогеры сняли на видео, как молодой человек, думая, что разговаривает лично с Зеленским, спел гимн незалежной, скандировал речевки про «москалей».
Приковал к распятию портрет патриарха Кирилла
Также он уничтожил георгиевскую ленту и приковал к распятию портрет патриарха Кирилла. Все эти видеоролики до сих пор блуждают по просторам социальных сетей. На поступки парня обратила внимание Лига безопасного интернета, которая обратилась в Следственный комитет. С этого начались нынешние проблемы исполнителя.
Заковали в наручники по прилете в РФ
Шарлот около полугода находился за рубежом, а в ноябре певец решил вернуться на родину. В социальной сети молодой человек попросил своих подписчиков скинуться ему на билет до России. 20 ноября Шарлот прилетел в Санкт-Петербург. Жизнь ничему не научила самарца, поэтому его практически сразу по прилете задержали полицейские за нарушение общественного порядка. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Шарлот на Обводном канале вел себя вызывающе — махал руками, нецензурно выражался и приставал к прохожим.
Уже на суде по избранию ему административного ареста, певец раскаялся и сообщил, что был помешан ложной информацией. Но Лига безопасного интернета не поверила в искренность самарца и инициировала возбуждение уголовного дела за оскорбление чувств верующих и реабилитацию нацизма. В настоящее время уголовное дело на Шарлота возбудили сразу по трем статьям: два по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», одно по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих».
Что сказал Шарлот на суде в Самаре
Материалы передали в СУ СКР по Самарской области. Местные следователи подали ходатайство в суд для избрания меры пресечения эпатажному певцу. За свои провокации ему может грозить до шести лет лишения свободы. В субботу, 2 декабря, Шарлоту избрали меру пресечения на время следствия. Прокурор запросил для эпатажного певца заключение под стражу на время следствия. Адвокат не согласился с такой позицией, как и сам обвиняемый.
— Я хочу находится дома. Я не отрицаю причастность к преступлениям, в которых меня обвиняют. Я не намерен скрываться, — сказал Шарлот. — Я надеялся, что могу перекрыть все совершенные проступки своим творчеством. Я больше ведь ничего не умею. Если меня отправят под домашний арест, то буду жить у отца. У него дома есть фортепиано, я намерен продолжать развивать свой талант.
Что сказал отец Шарлота на суде в Самаре
Адвокат на заседании отметил, что Шарлот не сможет скрыться, так как он уже сжег свой российский паспорт. На суде выступил отец Эдуарда, который поручился за сына. Хотя стоит отметить, что отец долгое время не общался со своим сыном, у него даже не было его актуального номера телефона, но теперь мужчина встал на сторону Шарлота и готов его защищать. Также он высказался насчет отправки молодого человека в зону СВО:
— Сын не может отправиться на фронт из-за болезни, но будет переводить деньги в фонд помощи участникам СВО. По его просьбе я уже перевел 10 тысяч рублей.
Новый год встретит в СИЗО
Кировский районный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил обвиняемому 1 месяц 25 суток заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 24 января 2024 года.