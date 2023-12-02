13:36 (мск), источник: Комсомольская правда
В Свердловскую область придут снегопады и метели
В МЧС Свердловской области предупредили о непогоде 3 декабря.
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В МЧС Свердловской области предупредили об ухудшении погоды в регионе. По данным синоптиков, 3 декабря на область обрушатся сильные снегопады и метели.
— В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.
Спасатели рекомендуют пешеходам носить подходящую обувь, передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Под снегом могут быть скрыты ямы, гололед. Прятаться от непогоды не стоит около стен домов, на остановках транспорта, возле деревьев, под рекламными щитами и в недостроенных зданиях.
Водителей призывают не превышать скорость, не совершать резких маневров. Если поездок за город избежать не удается, то на этот случай в машине должны быть лопата, трос и топор, а телефоны должны быть заряжены.
— О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112, — заключают в свердловском МЧС.
По данным синоптиков уральского Гидрометцентра, днем 3 декабря в Екатеринбурге ожидается сильный снег, температура воздуха опустится до −13 градусов Цельсия. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. На трассах в Свердловской области ожидаются метели, снежный накат. Температура воздуха в отдельных районах может опуститься до −21 градуса.