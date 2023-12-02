Главное
Спецоперация на Украине
13:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область придут снегопады и метели

В МЧС Свердловской области предупредили о непогоде 3 декабря.

Сейчас в Аннаполисе: +8° 0 м/с 93% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В МЧС Свердловской области предупредили об ухудшении погоды в регионе. По данным синоптиков, 3 декабря на область обрушатся сильные снегопады и метели.

— В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели рекомендуют пешеходам носить подходящую обувь, передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Под снегом могут быть скрыты ямы, гололед. Прятаться от непогоды не стоит около стен домов, на остановках транспорта, возле деревьев, под рекламными щитами и в недостроенных зданиях.

Водителей призывают не превышать скорость, не совершать резких маневров. Если поездок за город избежать не удается, то на этот случай в машине должны быть лопата, трос и топор, а телефоны должны быть заряжены.

— О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112, — заключают в свердловском МЧС.

По данным синоптиков уральского Гидрометцентра, днем 3 декабря в Екатеринбурге ожидается сильный снег, температура воздуха опустится до −13 градусов Цельсия. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. На трассах в Свердловской области ожидаются метели, снежный накат. Температура воздуха в отдельных районах может опуститься до −21 градуса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 План Бога сработал: идеальный мир во Вселенной найден
Европа забила тревогу: Россия побеждает на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта