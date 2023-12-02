13:47 (мск), источник: Rostof.ru
В Ростове-на-Дону запланированы отключения телерадиосигнала
Перебои в работе могут длиться два дня.
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В Ростове-на-Дону запланированы отключения телерадиосигнала, которые продлятся два дня. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.
— Ограничения связаны с техническими работами, которые требуют отключения оборудования, передающего сигнал. Если испортится погода, то некоторые мероприятия могут отменить. Без телевидения останутся жители Ростова-на-Дону в начале следующей недели. Работы будут проводиться в понедельник и вторник, 4 и 5 декабря, с 10.35 мск до 17.00, — говорится в сообщении.