Метель и гололед: В некоторых регионах РК объявили штормовое предупреждение

3 декабря в столице ожидается метель, гололед, ветер юго-западный порывы 15−20, временами 23−25 м/с.
В Костанайской области, 3 декабря ожидаются метель, ночью и утром гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20 м/с.
3 декабря на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.
Гололед ожидается в Актюбинской области.
В Павлодаре, 3 декабря ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель.
Туман ожидается в Мангистауской, Кызылординской областях и горных районах Туркестанской области.
3 декабря ночью на западе, востоке, днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.