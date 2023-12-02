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14:02 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Метель и гололед: В некоторых регионах РК объявили штормовое предупреждение

В столице и ряде регионов ожидаются осадки, гололед и усиление ветра, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Аннаполисе: +8° 0 м/с 93% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

3 декабря в столице ожидается метель, гололед, ветер юго-западный порывы 15−20, временами 23−25 м/с.

В Костанайской области, 3 декабря ожидаются метель, ночью и утром гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15−20 м/с.

3 декабря на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Гололед ожидается в Актюбинской области.

В Павлодаре, 3 декабря ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель.

Туман ожидается в Мангистауской, Кызылординской областях и горных районах Туркестанской области.

3 декабря ночью на западе, востоке, днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.

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