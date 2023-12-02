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15:09 (мск), источник: Rostof.ru

Жители Ростова-на-Дону останутся без электричества

Рассказываем, где не будет света.

В Ростове-на-Дону на следующей неделе произойдет отключение электричества. Об этом сообщает «Донэнерго».

— В понедельник света не будет на улицах Варфоломеева, Филимоновская, Малюгиной. Также это касается улиц Грекова, Полторацкого, Цимлянская, Чкалова, Кировоградская, Димитрова, Коллективная, Молокова. Во вторник ограничения возможны по улицам 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова. Без электричества останутся улицы Металлургическая, Новая, Селиванова, Ищенко, Ивахненко, переулки Столярный, Бакинский и проспект Шолохова. В среду без света останутся жители улиц Таганрогская, Турмалиновская и проспект Нагибина. В четверг света не будет по улицам Красных Партизан, Каменогорская, Пахотная, в переулках Кузнецкстроевский и Таллинский. В пятницу — на проспекте Коммунистическом, — говорится в сообщении.

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Жители Ростова-на-Дону останутся без электричества
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