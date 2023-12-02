14:23 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Более 1,7 тысячи коммунальщиков очищают Минск от снега
В воскресенье в Беларусь снова продолжатся сильные снегопады, в связи с чем по республике объявлено штормовое предупреждение.
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МИНСК, 2 дек — Sputnik. Придомовые территории в Минске убирают от снега 1734 человека, сообщили в Telegram-канале столичной мэрии.
С начала недели погода в Минске и областных центрах серьезно испортилась: морозы и снегопады добавили коммунальщиками немало работы. Последние пару дней погодные условия относительно стабильные, тем не менее, последствия разгула стихии продолжают убирать в Минске.
«2 декабря, на уборке придомовых территорий столицы от снега задействованы: 92 единицы техники, в том числе 20 единиц малогабаритной техники 1734 человека», ― говорится в сообщении.
В ЖКХ напомнили водителям об обязанности по уборке проезжей части от снега на расстоянии не менее одного метра вокруг своей машины.
Синоптики предупреждали, что в воскресенье непогода вернется и вновь подбросит работы коммунальщикам. Объявлен даже оранжевый уровень опасности. Ожидаются сильный ветер, снегопад и гололедица.
Жителям столицы и Беларуси стоит быть крайне осторожными, одеваться потеплее и беречься от травм, так как на улице довольно скользко.
В МЧС предупреждали о том, к чему нужно быть готовым в непогоду. Среди факторов опасности спасатели назвали повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП.
Кроме того, сильный ветер может привести к падению деревьев, обрушению слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений.