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15:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге озвучили зарплату Деда Мороза

Сумма его гонорара превышает сотню тысяч рублей.

Аниматор в костюме Деда Мороза может заработать в Петербурге от 35 тысяч рублей. Такие данные озвучили в компании по поиску работы hh.ru.

По данным экспертов, самая большая сумма, которую делает Дедушка Мороз — 120 тысяч рублей. Сколько часов нужно работать за эту сумму не уточняется.

В целом соискателям, которые ищут вакансии аниматоров, предлагают гибкий график, а опыт работы не требуют. Итоговый заработок зависит от количества отработанных часов. Среди требований к претендентам на роль главного новогоднего волшебника можно встретить доброту, веселый нрав, любовь к детям, артистичность. Важно обладать выразительной и грамотной устной речью, иметь опыт публичных выступлений, кроме того, приветствуются вокальные и танцевальные навыки.

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