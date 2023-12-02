Главное
Спецоперация на Украине
15:01 (мск), источник: РИА Новости

На выставке-форуме «Россия» поздравили двухмиллионного посетителя

Двухмиллионный посетитель форума «Россия» получил сертификат на экскурсию.

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Двухмиллионный посетитель выставки-форума «Россия» получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, сообщила пресс-служба форума-выставки «Россия».

«Двухмиллионный посетитель выставки-форума “Россия” получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС… Им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что победителя поздравили в павильоне № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России в зале «Энергия будущего».

АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”, Министерство энергетики РФ и ПАО “РусГидро” подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России. Для семьи из Казани это стало символичным, так как Марат работает в энергетической сфере.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг
'Будет скандал'. Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта