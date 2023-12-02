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15:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Высота сугробов в Петербурге обновила рекорд сезона

Высота снежного покрова достигла 22 см.

Сейчас в Аннаполисе: +8° 0 м/с 93% 762 мм рт. ст. +8°

Высота снежного покрова в Петербурге составила 22 сантиметра. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Небольшие снегопады, продолжавшиеся в Северной столице в течение прошедших суток привели к тому, что в субботу высота снежного покрова в городе достигла отметки в 22 см. Это самый высокий показатель с начала холодного сезона, и на 1 см выше, чем было вчера», — рассказал синоптик.

Что касается Ленобласти, то в лидерах Сосново — высота сугробов здесь составляет 43 сантиметра.

Сегодня осадки в регионе не прекратятся.

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