15:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Высота сугробов в Петербурге обновила рекорд сезона
Высота снежного покрова достигла 22 см.
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Высота снежного покрова в Петербурге составила 22 сантиметра. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Небольшие снегопады, продолжавшиеся в Северной столице в течение прошедших суток привели к тому, что в субботу высота снежного покрова в городе достигла отметки в 22 см. Это самый высокий показатель с начала холодного сезона, и на 1 см выше, чем было вчера», — рассказал синоптик.
Что касается Ленобласти, то в лидерах Сосново — высота сугробов здесь составляет 43 сантиметра.
Сегодня осадки в регионе не прекратятся.