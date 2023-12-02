Тысячи гостей выставки «Россия» увидели достижения Самарской области

Так, сегодня, 2 декабря, на нашем стенде в павильоне 75 пройдут сеансы одновременной игры в шашки с заслуженным мастером спорта России, международным гроссмейстером Олегом Дашковым. Кроме того, эксперты губернии принимают участие в мероприятиях, проходящих на других площадках ВДНХ.
Напомним, 30 ноября в мероприятиях Дня Самарской области на выставке-форуме «Россия» приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава региона Дмитрий Азаров, депутаты и сенаторы, почетные граждане губернии, представители ведущих предприятий и бизнеса, социальной сферы и общественных организаций, известные спортсмены и деятели культуры, чья жизнь и судьба связаны с регионом — народная артистка России Илзэ Лиепа, заслуженный артист России Сергей Войтенко, заслуженные мастера спорта, призеры и победители соревнований Алексей Немов, Олег Саитов, Мария Киселева.
«Я очень рад как коренной житель региона презентовать потенциал Самарской области — одной из самых красивых, развитых, технологичных в России. Я горд тем, что представляю свой родной регион на главной выставке страны. Для меня это возможность поделиться успехами, достижениями перед всей нашей большой Родиной. Это особая честь и ответственность. Каждый наш житель гордится богатой историей самарского края, который прошел путь от оборонительного форпоста российского государства, торгового центра и житницы Поволжья, до “Космической столицы” России на современном этапе», — отметил Губернатор Дмитрий Азаров во время торжественной церемонии открытия Дня Самарской области на выставке «Россия».
В рамках Дня Самарской области на выставке «Россия» прошли круглые столы, посвященные инвестиционному потенциалу региона и его роли в достижении технологического суверенитета, V Форум по цифровой дипломатии, заседание Клуба занятой молодёжи, а также образовательные мероприятия, где эксперты из разных сфер делились успешными наработанными практиками.
Культурная программа дня по насыщенности и многообразию не уступала деловой. В Зоне культурных проектов состоялся «Инклюзивный бал». Участники уникального регионального проекта показали, что людям с ограниченными возможностями здоровья доступно искусство бального танца.
Идея этого проекта зародилась в губернии в 2014 году как совместное мероприятие, в котором люди с ограничениями по здоровью и их сверстники без инвалидности танцуют вместе. Благодаря поддержке со стороны губернатора Дмитрия Азарова и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области проект вырос в движение российской инклюзивной бальной культуры. Первый в России социально-культурный проект, организованный Межрегиональной молодежной общественной организацией «Инклюзивный ресурсный центр», стал танцевальной франшизой в 2022 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Украшением программы мероприятий стала «космическая» свадьба. Самарских молодоженов поздравили не только близкие, друзья и коллеги жениха с РКЦ «Прогресс», но и губернатор Дмитрий Азаров и Герой России космонавт Олег Коненко — с орбиты Международной космической станции.
Самарская область — родина многих талантливых людей. Ярким тому подтверждением стали концерты, один из которых прошел на главной сцене ВДНХ.
Самару называют также родиной баяна, поскольку музыкальный инструмент с исконно русской душой был изобретен именно здесь. Поэтому вполне закономерно, что центральное место в концертной программе было отдано этому главному символу русской музыкальной культуры. Прозвучали сочинения для баяна в исполнении дуэта «Баян-Микс» под руководством заслуженного артиста России, уроженца Самарской области Сергея Войтенко. Хедлайнером мероприятия стала родившаяся в Самарской губернии российская певица и блогер Mary Gu, ведущей праздничного концерта — журналист Первого канала Светлана Зейналова.
Завершился концерт выступлением еще одного уроженца Самарской области, народного артиста России Вадима Ананьева. Этот исполнитель известен во всем мире, как и легендарный музыкальный коллектив, солистом которого он является — Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. На выставке «Россия» Дмитрий Азаров вручил благодарность Вадиму Ананьеву и отметил, что «ансамбль Александрова вселяет дух Победы в каждого гражданина страны».
Насыщенную программу дня Самарской области завершил авторский вечер Сергея Войтенко с участием народного артиста России Льва Лещенко, народного артиста России Владимира Девятова, заслуженного артиста России Дениса Майданова, а также Таисии Повалий, Марины Девятовой, Натальи Качура, Алены Петровской, Марии Феофановой, Сашо Гачника, Валерия Кураса, ансамбля «Вера», хора «Созвездие», Государственного Волжского русского народного хора имени Милославова, Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии и других талантливых артистов.
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