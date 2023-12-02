15:56 (мск), источник: МК.RU Уфа
Из-за снегопада в нескольких районах Башкирии временно закрыли движение
Сегодня, 2 декабря, в ряде районов Башкирии из-за обрушившегося снегопада временно закрыли движение для грузового и пассажирского транспорта.
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Как сообщили в минтрансе региона, ограничение будет действовать до 21 часа.
Так, в Абзелиловском и Белорецком районах закрыто движение на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке км 115+000 — км 275+900, в Архангельском и Белорецком районах — по дороге Уфа — Инзер — Белорецк (на участке км 67+000 — км 205+000). В ведомстве отметили, что время снятия ограничения может измениться.
Кроме того, с 14 часов временно закрыто движение на трассе М-5 «Урал», начиная от уфимской Шашки и заканчивая границей с Челябинской областью.
— Об открытии движения будет сообщено дополнительно, — пояснили в ведомстве.