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15:56 (мск), источник: МК.RU Уфа

Из-за снегопада в нескольких районах Башкирии временно закрыли движение

Сегодня, 2 декабря, в ряде районов Башкирии из-за обрушившегося снегопада временно закрыли движение для грузового и пассажирского транспорта.

Источник: минтранс РБ

Как сообщили в минтрансе региона, ограничение будет действовать до 21 часа.

Так, в Абзелиловском и Белорецком районах закрыто движение на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке км 115+000 — км 275+900, в Архангельском и Белорецком районах — по дороге Уфа — Инзер — Белорецк (на участке км 67+000 — км 205+000). В ведомстве отметили, что время снятия ограничения может измениться.

Кроме того, с 14 часов временно закрыто движение на трассе М-5 «Урал», начиная от уфимской Шашки и заканчивая границей с Челябинской областью.

— Об открытии движения будет сообщено дополнительно, — пояснили в ведомстве.

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