15:58 (мск), источник: Реальное время
Татарстанцев предупредили о тумане днем 3 декабря
Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
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В Татарстане вечером 2 декабря и днем 3 декабря ожидается ухудшение погодных условий, об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
— Вечером 2 декабря, ночью и днем 3 декабря в Татарстане и в Казани местами ожидается туман, — сказано в сообщении.
В Казани наблюдаются резкие скачки температур: от плюсовой температуры и дождя до сильного минуса. Синоптики утверждают: это нормальное явление для декабря. Из-за сезонной циркуляции воздуха республика оказывается то в теплых, то в холодных частях западного циклона.