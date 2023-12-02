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15:58 (мск), источник: Реальное время

Татарстанцев предупредили о тумане днем 3 декабря

Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

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Источник: Реальное время

В Татарстане вечером 2 декабря и днем 3 декабря ожидается ухудшение погодных условий, об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

— Вечером 2 декабря, ночью и днем 3 декабря в Татарстане и в Казани местами ожидается туман, — сказано в сообщении.

В Казани наблюдаются резкие скачки температур: от плюсовой температуры и дождя до сильного минуса. Синоптики утверждают: это нормальное явление для декабря. Из-за сезонной циркуляции воздуха республика оказывается то в теплых, то в холодных частях западного циклона.

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