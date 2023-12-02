16:55 (мск), источник: Комсомольская правда
В двух школах Волгоградской области объявили карантин из-за ОРВИ
Две школы и 31 класс в Волгоградской области закрылись на карантин.
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В Волгоградской области сразу несколько школ перешли на дистанционную форму обучения. Причина — резкий рост заболевших ОРВИ. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу комитета образования, науки и молодежной политики региона.
По состоянию на 30 ноября, карантин был объявлен в 2 образовательных организациях Волгоградской области. Также в отдельных школах переведен на дистант 31 класс. Стоит отметить, что за последнюю неделю рост числа заболевших увеличился на 5%. Чаще всего заражаются школьники и детсадовцы. Болеют риновирусом, аденовирусом и гриппом.