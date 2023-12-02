17:14 (мск), источник: dostup1.ru
Барические качели: Резкие перепады атмосферного давления ждут челябинцев
В регионе действует штормовое предупреждение.
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Резкие перепады атмосферного давления прогнозируются в Челябинске в ближайшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, ночью 3 декабря столбики барометров опустятся до 723 мм ртутного столба, днем в воскресенье повысятся до 736 мм при норме 744 мм.
Предстоящей ночью в городе будет идти снег при минус 8−10. Завтра днем облачно, небольшой снег, минус 7−9. В течение суток ветер северо-западный, его скорость 8−13 метров в секунду, на дорогах гололедица от наката, слабая метель.
В отдельных районах Челябинской области ночью 3 декабря ожидается очень сильный снег, на юге — с переохлажденным дождем, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода, гололедица), местами метели, снежные заносы при усилении ветра до 20 м/с.
Днем в воскресенье облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег, в горах — умеренный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами — сильная. Температура воздуха минус 4−9. Ветер северо-западный, западный 8−13 м/с, локально порывы до 14−19 м/с.