17:24 (мск), источник: МК.RU Уфа
В Башкирии продлили ограничение на дорогах из-за снегопада
До полуночи 3 декабря в ряде районов Башкирии продлили ограничение для проезда грузового транспорта.
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Как сообщили в минтрансе региона, время еще может быть изменено.
Так, в Архангельском и Белорецком районах запрещен проезд на участке автодороги Уфа — Инзер — Белорецк, в Учалинском и Белорецком районах — на участке Белорецк-Учалы-Миасс, в Мишкинском, Караидельском, Дуванском районах — на Бирск — Тастуба — Сатка. Кроме того, ограничение ввели в Иглинском районе по автодорогам: М-5 «Урал»-Улу-Теляк, М-5 «Урал»-Иглино, Иглино — Красный Восход, Иглино — Кальтовка и М-5 «Урал» — Пятилетка.