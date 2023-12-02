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17:24 (мск), источник: МК.RU Уфа

В Башкирии продлили ограничение на дорогах из-за снегопада

До полуночи 3 декабря в ряде районов Башкирии продлили ограничение для проезда грузового транспорта.

Как сообщили в минтрансе региона, время еще может быть изменено.

Так, в Архангельском и Белорецком районах запрещен проезд на участке автодороги Уфа — Инзер — Белорецк, в Учалинском и Белорецком районах — на участке Белорецк-Учалы-Миасс, в Мишкинском, Караидельском, Дуванском районах — на Бирск — Тастуба — Сатка. Кроме того, ограничение ввели в Иглинском районе по автодорогам: М-5 «Урал»-Улу-Теляк, М-5 «Урал»-Иглино, Иглино — Красный Восход, Иглино — Кальтовка и М-5 «Урал» — Пятилетка.

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