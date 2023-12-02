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17:54 (мск), источник: МК.RU Уфа

Под Уфой открылась резиденция Деда Мороза

Сегодня, 2 декабря, в селе Красный Яр в Уфимском районе на территории историко-культурного центра открылась новогодняя резиденция Деда Мороза «В Красный Яр за сказкой».

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ УФИМСКОГО РАЙОНА

Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Ельников.

Село Красный Яр — старинное русское село со своими традициями и интересными достопримечательностями. Поэтому очень символично, что резиденция открылась именно здесь.

Сегодня, 2 декабря, для детей и взрослых здесь устроили настоящий праздник.

— Гости Деда Мороза погрузились в атмосферу праздника и сказки, катались на лошадях, участвовали в различных конкурсах и спортивных состязаниях, танцевали, пели, кружили хоровод, — отметил глава района. — Их угощали вкусным чаем с ароматными блинами.

Резиденция будет работать весь декабрь.

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