17:54 (мск), источник: МК.RU Уфа
Под Уфой открылась резиденция Деда Мороза
Сегодня, 2 декабря, в селе Красный Яр в Уфимском районе на территории историко-культурного центра открылась новогодняя резиденция Деда Мороза «В Красный Яр за сказкой».
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Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Ельников.
Село Красный Яр — старинное русское село со своими традициями и интересными достопримечательностями. Поэтому очень символично, что резиденция открылась именно здесь.
Сегодня, 2 декабря, для детей и взрослых здесь устроили настоящий праздник.
— Гости Деда Мороза погрузились в атмосферу праздника и сказки, катались на лошадях, участвовали в различных конкурсах и спортивных состязаниях, танцевали, пели, кружили хоровод, — отметил глава района. — Их угощали вкусным чаем с ароматными блинами.
Резиденция будет работать весь декабрь.