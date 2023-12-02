18:00 (мск), источник: СуперОмск
Некоторым школьникам Омска могут предоставить дополнительные льготы
Городские власти планируют предоставить школьникам льготы на проезд.
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Как гласит проект постановления администрации города Омска, эта мера связана с проведением в некоторых школах капитального ремонта.
«Утвердить Порядок предоставления льготы учащимся бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска, здания которых подлежат капитальному ремонту, согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления администрации города Омска за подписью Сергея Шелеста.
На время строительных работ учеников школ намерены переводить в другие учебные заведения. Эти дети, судя по документу, могут получать дополнительные к уже существующим льготы, однако при определенных условиях.
"Расчет льготы производится на основании данных сводной ведомости посещаемости учащихся по форме и количеству планируемых поездок (но не более 2-х в день) по данным реестра о количестве поездок, предоставляемого ежемесячно в срок до 26 числа каждого месяца учреждениями в департамент транспорта Администрации города Омска.
Расчет производится по следующей формуле: V = K * 15, где V — сумма планируемых затрат в месяц; К — плановое количество поездок, рассчитанное на основании данных, представленных с учетом данных сводной ведомости посещаемости учащимися учреждений в департамент транспорта Администрации города Омска; 15 — стоимость одной поездки", — указано в документе.
Напомним, что капитальный ремонт до 2026 года запланирован в следующих учебных заведениях: 11, 13, 14, 18, 21, 29, 56, 68, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129, 133.
Подробнее с регламентом и основаниями для отказа можно ознакомиться здесь.