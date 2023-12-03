13:40 (мск), источник: Калининград.Ru
В Калининграде завершают ремонт концертного зала Дома искусств
Помещение готово почти на 90%.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Калининграде завершают капитальный ремонт концертного зала в Доме искусств. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.
«Работы завершены почти на 90%. Осталось установить новые кресла, которые уже получены, и одеть сцену в красивый наряд, он уже тоже готов. Само собой ведется монтаж и новых декораций», — говорится в публикации.
С 15 декабря артисты приступят к репетициям в обновлённом зале. В конце месяца в Доме искусств пройдёт премьера новогоднего представления «Снежная королева».
Капитальный ремонт концертного зала выполняет компания «ЮС Строй» за 13,3 миллиона рублей. Работы должны были завершить в конце октября. Однако во время ремонта подрядчик обнаружил полностью изношенную кирпичную кладку.
Параллельно этому другие подрядчики приводят в порядок фасад Дома искусств и благоустраивают площадь перед ним. Компания «СК МД» должна покрасить стены, обновить остекление и установить декоративную подсветку. На здании появится большой экран. Договор на 77 миллионов рублей действует до конца 2023 года.
ООО «Декоративные культуры» выполняет благоустройство сквера за 214 миллионов. Проект включает укладку новой плитки на площади, создание пешеходных и велосипедных дорожек, установку треугольного павильона — городской гостиной, замену фонтана и высадку деревьев и кустарников. Территория находится на участках культурного слоя Кёнигсберга, первых вальных укреплений города и Хабербергского некрополя.
Дом искусств на Ленинском проспекте (бывший кинотеатр «Октябрь») открыли в 1975 году. Здание с большим и малым залами на тысячу человек относится к серийным проектам. В 1990-е его преобразовали в концертно-театральный комплекс.