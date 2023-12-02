Сильные морозы и снегопады ждут белорусов на следующей неделе

В начале недели республика будет находиться в зоне влияния влажных воздушных масс с Балтийского моря.
Ожидается небольшой и кратковременный снег, влажность будет до 90%. На дорогах прогнозируется гололедица.
«Ночью температура от −6°C до −12°C, при прояснениях до −14°C, днем в понедельник от −2°C по западу до −12°C по северу, во вторник от −3°C по Гродненской области до −11°C по Витебской», — сказал Рябов.
Погода начнет меняться в середине недели, в результате морозы станут крепчать. На отдельных участках дорог будет скользко. В среду ночью столбик термометра опустится от −6°C по югу до −23°C по северу страны. Днем ожидается от −4°C до −12°C.
В четверг погоду будет определять область высокого атмосферного давления, в которой будут циркулировать холодные воздушные массы.
Ожидается, что местами пройдет небольшой кратковременный снег. Прогнозируется слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Морозы продолжатся, холоднее всего будет ночью: от −12°C по западу Беларуси до −23°C по востоку.
А вот днем в некоторых районах страны потеплеет, термометр покажет от 0 до −12°C.
В пятницу ожидается от +1°C в Бресте до −8°C в Витебске.
Тем не менее, в выходные будет довольно холодно, так как на погоду повлияют влажные атмосферные фронты с запада Европы.
Прогнозируется кратковременный снег и гололедица. Ночью температура воздуха составит от −5°C по западу республики до −22°C по северо-востоку, днем в субботу и в воскресенье будет до +3°C.