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21:54 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Сильные морозы и снегопады ждут белорусов на следующей неделе

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Небольшие снегопады и сильные морозы до −23 °C ждут Беларусь на следующей неделе, такой прогноз дал синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 0 м/с 94% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Sputnik.by

В начале недели республика будет находиться в зоне влияния влажных воздушных масс с Балтийского моря.

Ожидается небольшой и кратковременный снег, влажность будет до 90%. На дорогах прогнозируется гололедица.

«Ночью температура от −6°C до −12°C, при прояснениях до −14°C, днем в понедельник от −2°C по западу до −12°C по северу, во вторник от −3°C по Гродненской области до −11°C по Витебской», — сказал Рябов.

Погода начнет меняться в середине недели, в результате морозы станут крепчать. На отдельных участках дорог будет скользко. В среду ночью столбик термометра опустится от −6°C по югу до −23°C по северу страны. Днем ожидается от −4°C до −12°C.

В четверг погоду будет определять область высокого атмосферного давления, в которой будут циркулировать холодные воздушные массы.

Ожидается, что местами пройдет небольшой кратковременный снег. Прогнозируется слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Морозы продолжатся, холоднее всего будет ночью: от −12°C по западу Беларуси до −23°C по востоку.

А вот днем в некоторых районах страны потеплеет, термометр покажет от 0 до −12°C.

В пятницу ожидается от +1°C в Бресте до −8°C в Витебске.

Тем не менее, в выходные будет довольно холодно, так как на погоду повлияют влажные атмосферные фронты с запада Европы.

Прогнозируется кратковременный снег и гололедица. Ночью температура воздуха составит от −5°C по западу республики до −22°C по северо-востоку, днем в субботу и в воскресенье будет до +3°C.

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