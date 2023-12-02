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21:53 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Жуткую новость несут синоптики Молдове: Через несколько теплых дней — в страну придут морозы и снегопады

Зима началась с пасмурной погоды и положительных температур.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 0 м/с 94% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Зима заняла свое место в календаре хмурой и дождливой погодой. Это продолжится и в последующие дни при относительно высоких для этого периода температурах, сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.

По данным синоптиков, выходные будут пасмурными, но с положительными тепловыми показателями. Холоднее будет на севере, где ожидается небольшой снег, максимальная температура составит 5 градусов тепла. На юге страны ртуть в термометрах поднимется до 16 градусов тепла.

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