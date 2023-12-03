13:18 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Волгоградцам объяснили, как магазины побуждают людей совершать неосознанные покупки
Маркетологи разработали уловки, из-за которых люди покупают совершенно ненужный им товар.
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По словам главы департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачества Дарьи Ширяевой, основные манипулятивные приемы, побуждающие посетителей крупных магазинов сделать большую покупку, основываются на игре с чувствами (зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и тактильным ощущением).
Схему расположения полок в магазине с определенными видами продуктов тщательно продумывают. Рядом с входом в торговый зал в последнее время часто оборудуют точку со свежей выпечкой. Аромат свежего хлеба и булочек вызывает у посетителей чувство голода и провоцирует на совершение незапланированных покупок.
Различные дегустации в магазинах направлены на такие же приобретения. По мнению маркетологов, раздача вкусностей во время покупок повышает аппетит. Кроме того, люди неосознанно хотят отблагодарить магазин за угощение и приобретают больше товаров.
Также провоцируют на неосознанные покупки множество акций. Их размещают на отдельных паллетах или полках, чтобы никто не прошел мимо. Имеют значение и яркие упаковки товаров, оформление торговых точек и музыка в разных отделах.