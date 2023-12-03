08:13 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 3 декабря
Этот день является 337-м в григорианском календаре, до нового года остается 28 дней.
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Знаете ли вы, что 3 декабря 1992 года было отправлено первое SMS-сообщение? О том, чем еще ознаменовано 3 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 3 декабря
В 1989 году Джордж Буш и Михаил Горбачев заявили, что США и СССР более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания Холодной войны.
В 1991 году был распущен комитет государственной безопасности СССР.
3 декабря отмечается День юриста, так что не забудьте поздравить причастных к празднику знакомых.
Также 3 декабря является Международным днем инвалидов.
Кто родился 3 декабря
Писатель Джозеф Конрад (1857−1924).
Композитор Лев Книппер (1898−1974).
Композитор Нино Рота (1911−1979).
Кинорежиссер Жан-Люк Годар (1930−2022).
Рок-музыкант Оззи Осборн (1948).
Актриса Джулианна Мур (1960).
Актриса Дэрил Ханна (1960).
Актриса Аманда Сайфред (1985).
3 декабря в православном календаре
Православные 3 декабря чтут память преподобного Григория Декаполита, преподобного Дамиана Юрьегорского, Константинопольского патриарха, ученика святителя Иоанна Златоуста — Прокла. Также в этот день предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Именины
В этот день именины у Арсения, Анатолия, Алексея, Александра, Василия, Емельяна, Григория, Владимира, Иосифа, Иллариона, Ивана, Николая, Макара, а также Анны, Татьяны и Феклы.
3 декабря в народном календаре
3 декабря — День Прокла. Праздник получил название в честь святого, который был учеником Иоанна Златоуста.
«До Прокла не жди от дороги прока», — говорили люди. А с приходом этого дня окончательно закреплялась зимняя санная дорога. Народ обращал внимание на погоду, считалось, что если 3 декабря идет снег, то 3 июня будет дождливым. Также отмечали, что если на Прокла поет снегирь, а сорока пряталась под стреху — скоро будет вьюга.