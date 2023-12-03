Топ-7 советов врачей о здоровье: вакцина от похмелья, томатный сок от холестерина, анализы после ковида, семечки против депрессии

Белорусские микробиологи создают вакцину от запоя, российские врачи назвали ранние признаки одной из самых коварных онкологий — рака поджелудочной и самые вредные продукты для женщин. А американские врачи рассказали о самых действенных продуктах, которые могут противостоять депрессии. Эти и другие темы о здоровье собрали больше всего прочтений за последнюю неделю.
Уровень холестерина, томатный сок
Пациентам с высоким уровнем холестерина следует каждое утро, натощак, выпивать всего одну чашку томатного сока, он удалит плохой холестерин. Это совет от ученых.
Дело в том, что помидоры содержат мощный антиоксидант ликопин. Он помогает снизить уровень плохого холестерина. Кроме того, томатный сок содержит очень большое количество калия. Помимо снижения уровня холестерина, он также контролирует кровяное давление. Поэтому он считается очень полезным для здоровья сердца (здесь подробнее).
Профилактикой против плохого холестерина также служит регулярная физнагрузка, диета без жареной, соленой, острой, сладкой и обработанной пищи.
Белорусская вакцина от запоев, от алкоголизма
На стадии лабораторных испытаний находится белорусская вакцина от запоев, рассказал Сергей Большаков генеральный директор ОАО «БелВитунифарм», чье предприятие не так давно стало заниматься не только вакцинами для животных, но и вакцинами для людей (подробнее здесь).
«Мы говорим о технологии, которая позволяет восстановить обмен веществ и белковых составляющих», — подчеркнул специалист. То есть речь идет о том, чтобы помочь человеку физиологически перенести последствия принятия больших доз алкоголя.
А вот подробности о том, как предполагается вакцинировать белорусов от запоев и что в этой области предлагают ученые из других стран — здесь.
Кстати, в Беларуси готовятся выпускать и противоопухолевые препараты для лечения и профилактики рака, и начнут с аналоговых препаратов.
Мало движения зимой, домашний режим
Длительное пребывание в квартире или офисе без свежего воздуха, — это много проблем со здоровьем, рассказала российский врач Светлана Ворожбит.
Первое — ослабевает иммунная система, что провоцирует частые ОРВИ. Люди вроде бы и сидят, и энергии мало тратят, а сил у них нет (подробнее здесь).
Второе — плохой сон и нарушение обмена веществ в организме.
Третье — гиподинамия, которая провоцирует ожирение и сахарный диабет.
А вот прогулки на свежем воздухе насыщают организм кислородом, активизируют иммунную защиту, а также когнитивные функции. Положительно ходьба сказывается на костях, мышцах и суставах.
«Минимум прогулок для поддержания иммунной системы — 30 минут в день», — подчеркнула Светлана Ворожбит.
Вредные продукты для женщин
Самые вредные продукты для здоровья женщины назвала российский врач-гинеколог Идилия Орфанова.
Это сахар, мед и синтетические сахарозаменители, а также маргарин и алкоголь (причины, почему их стоит исключить — здесь).
«Рекомендую ограничить или полностью исключить из рациона белый дрожжевой хлеб и булочки, состоящие, в основном, из пустых калорий, крахмала и дрожжей», — посоветовала специалист.
Еще добавила в пакет не очень хороших продуктов для женского здоровья супы и лапшу быстрого приготовления, бульонные кубики из-за большого количества соли, специй и пищевых добавок в их составе. Женщинам злоупотребление такой едой грозит гастритом или язвой, так как слизистая желудка у женщин нежнее, чем у мужчин.
А вот эксперты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» назвали самый вредный продукт, который убивает сосуды и вызывает рак. И это промышленные трансжиры и в первую очередь маргарин.
«Промышленные жиры есть также в топленом масле гхи, фастфуде, картофельных чипсах, полуфабрикатах и мороженом», — перечисляют эксперты.
Что касается обычного растительного масла — подсолнечного, оливкового, кукурузного и других, то оно становится источником трансжиров при жарке (здесь подробнее).
Ранние признаки рака поджелудочной железы
Российский хирург Валерий Егиев назвал ранние признаки рака поджелудочной железы. К ним он отнес появление внезапной желтухи, диареи или запоры, потерю аппетита, недомогание, общую слабость, боль в подреберье справ (подробнее здесь).
А вот после перенесенного ковида или при затянувшейся болезни надо сдать кровь на анализ по пяти показателям, рассказал российский врач-пульмонолог Владимир Бекетов.
Это общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой, Д-димер (показатель риска тромбообразования), С-реактивный белок (показатель уровня системного воспаления), прокальцитонин (маркер развития бактериального осложнения, при котором назначаются антибиотики), креатинин (важный показатель работы почек). Все подробности — здесь.
Курение вейпов, последствия
Российские ученые выяснили, что делает с легочной тканью курение вейпа однократное и многолетнее (здесь все подробности).
В рамках исследования лабораторных крыс подвергли «пассивному вейпингу». И выяснилось, что однократный сеанс вдыхания таких паров приводит ко временным и обратимым изменениям структуры тканей легких. В этом случае ткани легких оптически становятся более прозрачными.
При этом ученые обращают внимание, что последствия обратимы только при однократном «парение», тогда как многолетнее вейпирование ожидаемо приведет к необратимым патологическим изменениям легочной ткани.
А вот 20 минут на велотренажере способны улучшить активность мозга при недосыпе. К такому выводу пришли ученые (подробности здесь).
«Более тяжелые и продолжительные нагрузки усугубили бы стресс от недосыпа и, наоборот, снизили бы умственные способности еще сильнее», — сообщают исследователи.
Продукты против депрессии
Американские ученые установили, что жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 могут облегчить депрессию.
Омега-3 — это в первую очередь лосось, скумбрия, сельдь, мойва, сардины, тунец, форель, икра, кальмары, мидии, грецкие орехи. Омега- 6 много в мясе птицы, яйцах, подсолнечных и тыквенных семечках, авокадо, злаках и хлебе, орехах кешью (подробнее здесь).
Ученые полагают, что эти жирные кислоты способны обратить вспять патологические изменения определенных участков клеточной мембраны, вызванные депрессией, но настаивают на дальнейших исследованиях, чтобы лучше понять механизмы, лежащие в основе этого терапевтического эффекта.
Кстати, синоптики предположили, каким будет в Беларуси декабрь 2023 после морозного ноября. «В первой половине месяца до −13, а потом возможно потепление с плюсом» (подробности здесь).