06:55 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Ценные письма, Дед Мороз из СССР и банкноты появились в Гродековском музее Хабаровска
В каждой квартире или доме есть свой ценный предмет и не один.
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Хранят вещи, мебель, сувениры наши родители, а после них все эти ценности или, проще сказать, раритеты передаются нам — детям. Что-то мы оставляем на память, что-то выбрасываем или уносим на чердак и забываем. Но это, оказывается, большая ошибка. Лучше всего экспонат отнести в музей.
Гродековский музей в Хабаровске собрал уже тысячи коллекций от жителей всего края. С самого основания исторического здания его коллекции пополняли разные люди — чиновники и военные, купцы и мещане. Однако, гордость музея — предметы, собранные В. К. Арсеньевым, в том числе самый крупный комплекс сэвэнов — защитников удэгейского шамана с реки Кусун.
Что же сейчас приносят дарители, и на что можно посмотреть гостям Гродековского музея, смотрите в нашем фоторепортаже.