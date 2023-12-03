05:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Орхидеи, трёхвековое озеро, граница. В Новокузнецке появилась новая экотропа
В Новокузнецке появилась вторая экологическая тропа, где есть трёхвековое озеро, растут самые крупные сибирские орхидеи, необычные осины.
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В Новокузнецке открыли вторую экологическую тропу «Красная Горка». Здесь есть трёхвековое озеро, растут самые крупные сибирские орхидеи, необычные осины. А ещё именно в этом месте был первый Кузнецкий острог. kuzbass.aif.ru побывал на маршруте.
Местная «кругосветка».
Экологический туризм только набирает обороты. Казалось бы, что интересного можно увидеть в индустриальном городе? Но Новокузнецк богат на уникальные природные объекты и интересные артефакты. И это не устают доказывать студенты и преподаватели пединститута Кемеровского государственного университета.
«Экотропа “Красная Горка” — часть “Новокузнецкой кругосветки”. Этот маршрут появился ещё в 1970-х годах XX века. “Кругосветка” охватывала не только территорию города, но и ближайшие окрестности. Сегодня она преобразилась в несколько маршрутов. Один из самых известных — Кузнецкая экологическая тропа, которая расположена в районе крепости», — рассказывает кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии и географии Кемеровского государственного университета Оксана Андреева.
Рядом с городом.
Тропа «Красная Горка» расположена недалеко от города. Протяжённость около полутора километров. Она проходит по гористой местности и лесу. Весной здесь можно увидеть уникальные первоцветы: кандык, сон-траву, адонис, огоньки, крупную сибирскую орхидею — венерин башмачок. Есть здесь озеро Змеиное. Вернее, то, что от него осталось, так как оно практически заросло. А примерно 300 лет назад здесь ловили рыбу и купались. Змеиным его назвали потому, что по берегам обитали ужи и щитовки. Там до сих пор можно встретить этих пресмыкающихся.
Встречаются и необычного вида осины со стволами причудливой формы: когда-то деревья росли в озере Змеином. А ещё тут находится настоящая граница Новокузнецка. Дальше — Новокузнецкий район. С межевыми знаками есть даже местное поверье — если прикоснуться к ним, задуманное обязательно сбудется.
Интересно место и тем, что когда-то здесь был первый Кузнецкий острог. «Его стена как раз проходила по краю горы. В марте 1618 года отряд казаков приехал из Томска на Красную Горку. Это было удачное укреплённое место, расположенное на возвышенности. Оно отлично защищало от набегов враждебных племен. Через год казаки получили приказ переехать на правый берег Томи. Старое место оказалось удалённым от основных торговых путей», — рассказала преподаватель.
Как попасть?
Экскурсии по экологической тропе «Красная Горка» проводятся регулярно. Помогать в этом будут студенты и преподаватели пединститута КемГУ. Заявки на формирование групп принимают в городском комитете экологии.
Посетить экотропу можно самостоятельно. Находится она недалеко от остановочной платформы 9 км «Красная Горка». С помощью грантовых средств тропу облагородили: на самом крутом подъёме установили лестницу. А вдоль — информационные щиты, где можно прочитать всю информацию.