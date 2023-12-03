06:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор Иркутской области посетил с проверкой Усть-Кут
Жители Усть-Кута попросили обратить внимание на медицину и образование.
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Утром 2 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев находился в Усть-Куте. Его сопровождали главный федеральный инспектор по Приангарью Андрей Абрусевич и депутаты Заксобрания. В планах было посетить комплекс промышленных объектов, а затем пообщаться с местными жителями и обсудить развитие города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Игорь Кобзев.
— Посетили установку по производству сжиженного гелия. В настоящее время мощность производства составляет 10 млн литров чистого гелия в год. Вторую половину дня посвятили социально-экономическому развитию Усть-Кутского района. На общественных слушаниях обсудили мастер-план развития района. В них приняли участие и местные жители, — пишет губернатор.
К слову, население попросило обратить внимание на медицину, образование, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройства дворов и общественных пространств. Власти уверяют, что все замечания и требования будут учтены. Для этого даже будет создан специальный портал с инициативами граждан, и сформирован проектный офис.