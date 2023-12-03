06:29 (мск), источник: ТАСС
В Москве ожидаются сильный снег, метель и до минус 7 градусов
Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
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МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, сильный снег, метель, гололедица, снежные заносы и температура воздуха до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет от минус 5 до минус 7 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов. Ветер восточный, 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/ с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от минус 4 до минус 9 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов.